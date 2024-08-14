Названа средняя стоимость школьного набора в 2024 году

Продукция, предназначенная для детей, должна быть сертифицирована согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Можно попросить продавца показать сертификат соответствия. Стоит учесть, что они могут показать поддельные сертификаты. Если изделие сшито в России, то проверить подлинность сертификата можно на сайте Росаккредитации. В маркировке должно быть прописано, для кого предназначено изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если этого нет, не исключено, что продукция декларировалась производителем как «взрослая», а к одежде для взрослых предъявляются менее строгие требования. Если ребенок будет носить рубашку больше двух часов, не стоит покупать изделия, на которых написано «для эпизодической носки».