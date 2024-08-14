Названа средняя стоимость школьного набора в 2024 году

По словам экспертов, стандартный набор школьника дорожает от года к году. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средний чек вырос на 10% по сравнению с 2023 годом, сообщает «Роскачество». В этом году усредненная, медианная цена набора составляет 14 601 рубль. В подсчетах эксперты ориентировались на школьный набор, включающий в себя форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, канцелярский набор, дневник, комплект тетрадей, пенал. Учебники и букет на 1 сентября не учитывались.
По сравнению с июлем 2023 года средний чек вырос в цене так:
• канцелярский набор подорожал на 18% (медианная цена составила 1 201 рубль);
• рюкзак подорожал на 8% (медианная цена — 2 324 рубля);
• школьная форма — на 11% (3 989 рублей);
• дневник — на 7% (207 рублей);
• пенал — на 22% (801 рубль);
• набор карандашей/ручек — на 8% (326 рублей);
• набор тетрадей стал дороже на 3% (402 рубля);
• школьная блузка/рубашка — на 12% (1 050 рублей);
• детские брюки/юбка — на 16% (1 232 рубля);
• детские кроссовки — на 5% (1 271 рубль);
• детские туфли/ботинки — на 3% (1 607 рублей);
• детская футболка — на 8% (516 рублей).
По словам экспертов «Чек Индекса», в этом году родители не экономят, особенно на одежде и обуви. В 2024 году выбор все чаще падает на качественные и дорогие товары, что повлияло на величину ценника.
Интересно, что в июле этого года родители активно покупали канцелярские наборы, тетради и дневники, а одежду приобретали на 14% реже, чем год назад. Также эксперты рассказали, что последние несколько лет родители начинали готовить детей к школе в июне-июле, а сейчас большинство откладывает подготовку до августа. Более 60% товаров из указанного набора в июле было куплено онлайн, прежде всего на популярных маркетплейсах и сайтах ретейлеров.
Роскачество назвало минимальные цены на маркетплейсах. Стоимость брюк для мальчика начинается примерно от 330 рублей, рубашки — 220 рублей. Цены на блузки для девочек начинаются от 330 рублей, на юбки — от 200 рублей. Минимальная стоимость школьных туфель для девочек и мальчиков колеблется в пределах 350 рублей. На маркетплейсах можно найти дешевые канцтовары, спортивную одежду и даже мебель.
На что обратить внимание при выборе костюма
Состав ткани
Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав, где 40−60% — шерсть, а остальное — синтетические волокна (например, полиэстер). Из-за присутствия в составе синтетики отказываться от товара не нужно: благодаря ее добавлению вещь становится прочнее, меньше мнется, на ней дольше не появляются катышки.
Если же одежда на 70 и более процентов состоит из полиэстера, полиамида или акрила, то кожа не будет в ней «дышать» и в такой одежде ребенку будет жарко и некомфортно.
Подкладка
Иногда внешняя ткань костюма соответствует требованиям к качеству, а вот подкладка представляет собой сплошной акрил. Поэтому нужно особое внимание обратить на подкладку. Если ее состав не указан в маркировке, то лучше не приобретать такую одежду. Хорошо, если подкладка будет изготовлена из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон.
Швы
Грубые швы будут натирать нежную кожу ребенка, а слишком слабые могут быстро разойтись. Для проверки ткань можно растянуть в разные стороны и посмотреть на шов в таком положении.
Наличие леи (для брюк для мальчиков)
Лея — кусок мягкой ткани, изнутри прикрывающий молнию ширинки на мужских брюках. Если леи нет, молния изнутри может натирать и причинять дискомфорт.
Наличие тесьмы на краях брюк
Чтобы края брюк, которые могут соприкасаться с обувью и землей, сразу не протерлись, низ штанины подшивают специальной тесьмой. Нужно обратить внимание на ее наличие.
Пуговицы
Пуговицы с острыми краями могут быть опасными для ребенка.
На что смотреть при выборе мужской сорочки или блузки для девочки
Состав
Рубашки и блузки по идее не предназначены для тесного контакта с кожей: подразумевается, что под них будет надета майка. Однако на практике часто и дети, и взрослые носят рубашки и блузки на голое тело. Поэтому нужно стараться покупать натуральные хлопковые рубашки (90−100%).
Эксперты отметили, что натуральный состав не всегда гарантирует воздухопроницаемость и гигроскопичность. Имеет значение и плотность переплетения волокон. Плотная ткань лучше держит форму, но хуже пропускает воздух. Поэтому нужно обратить внимание на материал. Он не должен быть слишком плотным.
Швы
Швы не должны быть грубыми и жесткими.
Еще несколько советов
Продукция, предназначенная для детей, должна быть сертифицирована согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Можно попросить продавца показать сертификат соответствия. Стоит учесть, что они могут показать поддельные сертификаты. Если изделие сшито в России, то проверить подлинность сертификата можно на сайте Росаккредитации. В маркировке должно быть прописано, для кого предназначено изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если этого нет, не исключено, что продукция декларировалась производителем как «взрослая», а к одежде для взрослых предъявляются менее строгие требования. Если ребенок будет носить рубашку больше двух часов, не стоит покупать изделия, на которых написано «для эпизодической носки».
Также нужно обратить внимание на запах. Если он неприятный и химический, это указывает на то, что изделие небезопасно, покупать его не стоит.
Во время подготовки к учебному году нужно обратить внимание не только на одежду школьника, но и на его рабочее место дома. Недавно специалисты рассказали, как лучше организовать это пространство.
Айгуль Сабитова