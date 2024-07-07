Названа специя, защищающая от рака

Гвоздика приносит большую пользу здоровью. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на издание Roza.
Пряность обладает целым рядом полезных свойств. По данным экспертов, ее можно применять и в медицинских целях.
Богата антиоксидантами
Гвоздика содержит витамины, минералы, а также антиоксиданты. Антиоксидантные вещества предотвращают окислительный стресс, который приводит к хроническим заболеваниям. Включение продукта в рацион может помочь улучшить общее состояние здоровья.
Благотворно влияет на здоровье печени
Эксперимент с животными, проведенный в 2022 году, показал, что экстракт гвоздики заживляет повреждение печени, вызванное токсичным веществом тиоацетамид. Особую пользу для органа может принести соединение эвгенол, которое содержится в гвоздике. Вместе с тем исследований, доказывающих, что пряность полезна для здоровья печени людей, недостаточно. Злоупотребление специей может даже навредить органу.
Защищает от рака
Ряд исследований показал, что гвоздичное масло может помочь защитить от рака. Дело в том, что эвгенол обладает противораковыми свойствами. Одно из исследований позволяет утверждать, что это соединение способствует гибели больных клеток при раке молочной железы.
Убивает бактерии
Кроме того, гвоздика обладает противомикробными свойствами. В связи с этим специя может помочь остановить рост микроорганизмов, таких как бактерии. Также антибактериальное действие пряности может улучшить здоровье ротовой полости.
Регулирует уровень сахара в крови
Соединения в составе гвоздики могут помочь контролировать уровень сахара в крови. На это указывают результаты исследования 2019 года. В нем участвовали люди с преддиабетом и без него. Они принимали 250 миллиграммов экстракта гвоздики в день в течение месяца. У них зафиксировали значительно меньшее повышение уровня сахара в крови после еды.
Эксперимент с мышами показал, что соединение нигрицин, содержащееся в гвоздике, увеличивает поглощение сахара из крови клетками, повышает секрецию инсулина и улучшает функцию инсулин-продуцирующих клеток.
Укрепляет кости
Снижение объема костной массы приводит к развитию остеопороза, переломам. Исследования на животных показывают, что эвгенол может способствовать ее увеличению. Кроме того, гвоздика содержит марганец, который играет роль в формировании костей и полезен для их здоровья.
Снимает желудочные боли
Эвгенол может помочь в лечении язвы желудка. Это показали исследования на животных.
Кроме того, гвоздичное масло может воздействовать против бактерий Helicobacter pylori, способных вызывать проблемы с желудком, такие, как язвы или даже рак.
Ранее эксперты посоветовали добавлять гвоздику в кофе. Они сообщили, что пряность обладает обезболивающим эффектом.
Айгуль Сабитова