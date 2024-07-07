Названа специя, защищающая от рака

Соединения в составе гвоздики могут помочь контролировать уровень сахара в крови. На это указывают результаты исследования 2019 года. В нем участвовали люди с преддиабетом и без него. Они принимали 250 миллиграммов экстракта гвоздики в день в течение месяца. У них зафиксировали значительно меньшее повышение уровня сахара в крови после еды.