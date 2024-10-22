Названа снижающая риск деменции приятная привычка

У этой группы риск ухудшения когнитивных функций оказался на 74 процента ниже, чем у тех, кто не отсыпался после рабочей недели. Точного объяснения ученые пока не дали, предположив, что дополнительный сон может снизить уровень воспаления в организме или укрепить связи между нейронами в мозгу.