Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

«Иногда справиться с приступом помогает мороженое — его нужно есть, прижимая к верхнему небу. А иногда достаточно просто спокойно подышать, съесть что-нибудь или выпить чистой воды. Но все-таки при мигрени чаще всего есть потребность в медикаментозном купировании приступа. Подбирать лекарственные препараты должен врач. Лекарств для полного излечения мигрени не существует, но правильно подобранная терапия обычно позволяет эффективно купировать ее приступы, уменьшить их частоту и тяжесть», — заключила врач.