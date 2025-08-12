Названа самая востребованная работа для пенсионеров. Это интересно

Кроме того, увеличилось число предложений для пенсионеров на вакансии штукатуров и отделочников. Число предложений для штукатуров с пометкой «для пенсионеров» за год выросло более чем в два раза — на 105%, а средняя зарплата на этой должности составляет 135 879 ₽ в месяц при условии полной занятости. Число вакансий для отделочников увеличилось на 87%. На этой должности пенсионеры могут зарабатывать 128 369 ₽ в месяц.