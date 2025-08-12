Названа самая востребованная работа для пенсионеров. Это интересно

Профессия консультанта возглавила рейтинг самых востребованных профессий, доступных для пенсионеров: количество предложений выросло более чем в два раза (+105%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа», в рамках которого аналитики изучили динамику числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» за I полугодие 2024−2025 годов. Результаты исследования имеются в распоряжении РБК Life.
Как отметили аналитики «Авито Работы», консультанты востребованы в таких областях, как розничная торговля, колл-центры и информационные пункты крупных компаний. По словам экспертов, эта работа хорошо подходит пенсионерам, поскольку она помогает сохранять социальную активность и поддерживать общение с людьми. Кроме того, работа консультантом не требует высокой физической нагрузки и практически не имеет ограничений по здоровью. Часто предлагается посменный график — например, смены 2/2 или 3/3. По данным «Авито Работы», на этой позиции работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 51 292 ₽ в месяц при условии посменной занятости.
Кроме того, увеличилось число предложений для пенсионеров на вакансии штукатуров и отделочников. Число предложений для штукатуров с пометкой «для пенсионеров» за год выросло более чем в два раза — на 105%, а средняя зарплата на этой должности составляет 135 879 ₽ в месяц при условии полной занятости. Число вакансий для отделочников увеличилось на 87%. На этой должности пенсионеры могут зарабатывать 128 369 ₽ в месяц.
Также активно нанимают работников старшего возраста логистические компании. Число вакансий для логистов выросло на 100% за год, а зарплата на этих должностях составила 83 088 ₽ в месяц за полный рабочий день. Работа логистом не требует физической силы, а некоторые работодатели предлагают пенсионерам бесплатное обучение и стабильный пятидневный рабочий график с фиксированным рабочим днем.
Кроме того, на 62% стали популярнее вакансии для водителей автовышек, а для сборщиков мебели — на 61%.
«На рынке труда сложился устойчивый тренд на расширение границ найма — работодатели все активнее предлагают работу студентам, пенсионерам и специалистам без опыта. При этом и спрос соискателей на такие предложения значительно вырос, количество откликов на вакансии с пометкой “для пенсионеров” за год увеличилось на треть. Это знак, что люди старшего возраста стремятся продолжать профессиональное развитие, оставаться социально активными и повышать свои доходы», — прокомментировал результаты исследования директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.
Осенью 2024 года сообщалось, что профессия водителя-экспедитора стала лидером по числу вакансий, доступных для пенсионеров. Средняя зарплата для кандидатов на эту позицию — 109 467 ₽ за месяц работы при полной занятости. В топ самых высокооплачиваемых для пенсионеров профессий также попали профессии риелтора и упаковщика.
Ранее «Известия» выяснили, что чаще всего соискателей предпенсионного возраста приглашают на должности рабочего и обслуживающего персонала, в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства.
Как объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, причина повышенного интереса работодателей к специалистам предпенсионного возраста кроется в дефиците кадров. По ее словам, опытные возрастные сотрудники сохраняют высокий уровень работоспособности и обладают такими преимуществами, как профессионализм, дисциплина и ответственность. Более того, они обычно менее требовательны к размеру зарплаты и более лояльны к работодателю.
Предыдущий опрос компании «Авито Работа» показал, что более половины россиян планируют продолжить работать по достижении пенсионного возраста. Основной мотивацией для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости. Более половины опрошенных (54%) хотят сохранить доход, не зависящий от пенсионных выплат. Другой причиной работать в пенсионном возрасте стало желание сохранить активный образ жизни — такой вариант выбрали 39% опрошенных.