Названа самая популярная умная техника для уборки у россиян

Россияне активно покупают умные гаджеты для уборки, среди которых роботы-мойщики окон, беспроводные вертикальные пылесосы, роботы-пылесосы и высокотемпературные пароочистители. Об этом говорится в исследовании AliExpress СНГ, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
Среди самых востребованных моделей робомойщиков окон оказались Chover, PuRuiKai и Evenpace F400. Эти устройства выделяются удобством использования, интеллектуальными системами управления и наличием резервного питания.
В категории беспроводных вертикальных пылесосов популярностью пользовались Dreame T30, Dreame H11 Core и Redroad V17 благодаря мощности, легкости, возможности комбинированной уборки и длительному времени автономной работы.
Наиболее востребованными роботами-пылесосами оказались Roborock Q7 Max, Xiaomi Mijia Omni M30 и Dreame D9 Max, которые предлагают инновационные решения для уборки, в том числе возможность создания 3D-карты помещений, сухую и влажную уборку, высокую мощность всасывания и дополнительные насадки.
Среди прочего россияне также часто покупали пароочистители JIQI, XMSJ и Siwenyeden, которые отличаются высоким давлением пара, быстрым нагревом и наличием большого резервуара для воды.