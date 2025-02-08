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Названа самая популярная умная техника для уборки у россиян

Россияне активно покупают умные гаджеты для уборки, среди которых роботы-мойщики окон, беспроводные вертикальные пылесосы, роботы-пылесосы и высокотемпературные пароочистители.

Источник: ria.ru

Россияне активно покупают умные гаджеты для уборки, среди которых роботы-мойщики окон, беспроводные вертикальные пылесосы, роботы-пылесосы и высокотемпературные пароочистители. Об этом говорится в исследовании AliExpress СНГ, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В лидерах продаж оказались модели с такими ключевыми характеристиками, как длительное время автономной работы, интеллектуальные системы управления, возможность комбинированной уборки (сухая и влажная), наличие многочисленных насадок для различных поверхностей и встроенные механизмы безопасности.

Среди самых востребованных моделей робомойщиков окон оказались Chover, PuRuiKai и Evenpace F400. Эти устройства выделяются удобством использования, интеллектуальными системами управления и наличием резервного питания.

В категории беспроводных вертикальных пылесосов популярностью пользовались Dreame T30, Dreame H11 Core и Redroad V17 благодаря мощности, легкости, возможности комбинированной уборки и длительному времени автономной работы.

Наиболее востребованными роботами-пылесосами оказались Roborock Q7 Max, Xiaomi Mijia Omni M30 и Dreame D9 Max, которые предлагают инновационные решения для уборки, в том числе возможность создания 3D-карты помещений, сухую и влажную уборку, высокую мощность всасывания и дополнительные насадки.

Среди прочего россияне также часто покупали пароочистители JIQI, XMSJ и Siwenyeden, которые отличаются высоким давлением пара, быстрым нагревом и наличием большого резервуара для воды.