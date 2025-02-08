Названа самая популярная умная техника для уборки у россиян

Наиболее востребованными роботами-пылесосами оказались Roborock Q7 Max, Xiaomi Mijia Omni M30 и Dreame D9 Max, которые предлагают инновационные решения для уборки, в том числе возможность создания 3D-карты помещений, сухую и влажную уборку, высокую мощность всасывания и дополнительные насадки.