Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259330&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аналитики рассказали, что средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле в 2023-м составила 8,3 тыс. рублей за ночь — цена увеличилась на 17% к 2022 году. Четырехзвездочные отели подорожали на 10% и в среднем стоят 5,7 тыс. рублей за ночь, трехзвездочные — 4,1 тыс. рублей (+9%). Объекты размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты, в среднем обходятся деловым путешественникам в 3,4 тыс. рублей за ночь (+5% к 2022 году).

По информации экспертов, спрос на отели в РФ со стороны представителей бизнеса в 2023-м вырос на 19% к прошлому году, а самыми популярными городами для проживания у бизнес-туристов оказались Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Владивосток.

«В 2023 году лучше всего себя чувствовали пятизвездочные отели и объекты размещения без категории, они значительно превысили допандемийные показатели. Причем, несмотря на отмену НДС, призванную поддержать рынок, в среднем деловые путешественники платили более высокую стоимость за проживание», — отметила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.

По ее словам, при закрытых границах и поддержке государства отельная индустрия демонстрирует наибольшую устойчивость относительно других туристических сегментов.