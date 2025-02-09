Названа простая привычка, снижающая риск депрессии на треть

Дальнейший анализ показал, что ходьба оказывает как профилактический, так и терапевтический эффект. Люди с депрессией отмечали ослабление симптомов расстройства при увеличении количества шагов — заметное улучшение наступало при повышении подвижности до пяти тысяч шагов в день, а максимальный эффект обеспечивали 7500 шагов.