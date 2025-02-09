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Названа простая привычка, снижающая риск депрессии на треть

Ученые ряда ведущих университетов Испании и Южной Америки установили, что совершение семи тысяч шагов в день может снизить вероятность развития депрессии на 31%

Источник: Freepik

Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

К таким выводам ученые пришли в ходе мета-анализа 33 ранее опубликованных исследований с участием 96 тысяч человек. Научный коллектив собрал данные о физической активности добровольцев с помощью носимых устройств.

Дальнейший анализ показал, что ходьба оказывает как профилактический, так и терапевтический эффект. Люди с депрессией отмечали ослабление симптомов расстройства при увеличении количества шагов — заметное улучшение наступало при повышении подвижности до пяти тысяч шагов в день, а максимальный эффект обеспечивали 7500 шагов.

Также ученые выяснили, что увеличение количества шагов в повседневной жизни снижает вероятность депрессии в будущем. Каждая дополнительная тысяча шагов сокращала риск на 9%, а в наибольшей степени защищенным здоровье психики было у тех, кто проходил 10 тысяч шагов ежедневно.