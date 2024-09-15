Названа привычка, которая делает людей счастливыми

«Если мы потратим время на то, чтобы по-настоящему насладиться позитивным опытом и более полно и глубоко его осмыслить, это поможет справиться со стрессом», ― считает специалист. Кроме того, умение наслаждаться моментом позволяет лучше справляться с трудностями.