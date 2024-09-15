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Названа привычка, которая делает людей счастливыми

Начинаете ощущать влияние сезонной депрессии? У психологов есть идея, как поднять себе настроение в любое время года.

Источник: Super.ru

Хотя универсальной формулы счастья не существует, эксперты предлагают насладиться моментом, чтобы почувствовать себя лучше.

«Мне нравится думать о наслаждении как о практике, позволяющей по-настоящему уделить внимание, оценить и расширить собственный положительный эмоциональный опыт», — рассказал психолог Джозеф Малдрю в интервью HuffPost.

Эксперт отметил, что эта концепция в области позитивной психологии признана как средство усиления, а затем продления переживаний, которые порождают положительные эмоции: радость, благодарность, принятие, удовольствие, любовь.

«В нашей жизни так легко увлечься ежедневными стрессовыми факторами, неопределенностью в мире и просто негативными переживаниями, что легко упустить хорошие и более значимые моменты», ― сказал психолог.

«Если мы потратим время на то, чтобы по-настоящему насладиться позитивным опытом и более полно и глубоко его осмыслить, это поможет справиться со стрессом», ― считает специалист. Кроме того, умение наслаждаться моментом позволяет лучше справляться с трудностями.