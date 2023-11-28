Названа причина возникновения вулканических фонтанов лавы. Это интересно

Группа исследователей из Исландии, Великобритании и США разработала новую теорию, объясняющую природу вулканических фонтанов. Своими результатами они поделились в научном журнале Nature Communications.

Ученые изучили вулкан Фаградальсфьядль, который находится на полуострове Рейкьянес. Предметом исследования стало извержение 2021 года, которое представляло собой серию фонтанов разной высоты (от 100 до 400 м). Они были локализованы, что позволило исследователям приблизиться к месту событий и попытаться выяснить, что способствовало их образованию.

Как и почему формируются фонтаны, что движет их энергией — до сих пор неизвестно, хотя некоторые специалисты предполагают, что это связано с быстрым подъемом магмы (расплавленная масса под твердой земной корой. — РБК Life), поясняется в Phys. В данном исследовании ученые использовали метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (широко известная и проверенная технология анализа для идентификации неизвестных химических веществ. — РБК Life), чтобы определить химический состав газов, выбрасываемых в течение нескольких циклов извержений, разделенных периодами покоя продолжительностью по несколько минут.

Новая теория предполагает, что такие вулканы, как Фаградальсфьядль, имеют неглубокую полость под кальдерой (обширная циркообразная котловина вулканического происхождения. — РБК Life), заполненную магмой.

Когда магма поднимается в эту полость, газы приводят к образованию слоя пены сверху. Затем обрушение этого слоя вниз приводит к давлению, которое выталкивает магму в воздух, создавая эффект фонтана — как газировка из банки, которую хорошенько встряхнули.

Циклический характер такого фонтанирования связан с тем, что газы неоднократно создают слой пены внутри полости.

А короткие периоды покоя между фонтанами объясняются тем, что полость под жерлом неглубокая. Более продолжительные периоды затишья между аналогичными фонтанами, выбрасываемыми вулканами Этна на Сицилии или Килауэа на Гавайях, означают, что там «пенные» процессы в магме проходят на большей глубине.