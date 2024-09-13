Названа причина великого вымирания 252 млн лет назад

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. События происходят каждые 2−7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.