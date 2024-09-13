Названа причина великого вымирания 252 млн лет назад

Причиной великого вымирания, произошедшего 252 млн лет назад, стал эффект «мега Эль-Ниньо», вызванный выбросом в атмосферу огромного количества углекислого газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Science.
В результате великого вымирания погибло 90% всего живого на планете Земля. Это событие считается самой большой катастрофой за всю историю планеты. По масштабам оно превзошло даже вымирание динозавров 66 млн лет назад, которое было вызвано климатическими изменениями в результате падения гигантского астероида.
Основной причиной великого вымирания стала вулканическая активность в районе сибирских траппов.
Однако новое исследование также указывает на ключевую роль так называемого эффекта «мега Эль-Ниньо» — длительной и интенсивной климатической аномалии.
По данным ученых, Эль-Ниньо мог длиться до 10 лет (обычно он длится 9−18 месяцев). Он вызвал резкие колебания температур, наводнения и засухи, уничтожившие целые экосистемы. В сочетании с вулканической активностью «мега Эль-Ниньо» стал причиной гибели большинства живых существ на суше и в океане.
Исследователи построили климатическую модель пермского периода и показали, что по мере повышения температуры Эль-Ниньо становился все более мощным и продолжительным. Это привело к колоссальным изменениям в тропиках, а затем и в других широтах. В результате погибло большинство растений, которые могли удалять углекислый газ из атмосферы.
Ученые отмечают, что подобные явления, хоть и меньших масштабов, наблюдаются и сегодня. Эль-Ниньо вызывает обесцвечивание кораллов и гибель рыбы. Хотя нынешняя климатическая ситуация отличается от той, что была 252 млн лет назад, исследователи считают, что уроки прошлого могут помочь в борьбе с современными экологическими вызовами. Некоторые эксперты связывают сегодняшние изменения климата с началом шестого массового вымирания.
Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. События происходят каждые 2−7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.
Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо (ENSO), потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья, и наоборот. Между этими событиями в течение нескольких месяцев наблюдается обычная температура. 3 градуса Цельсия могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе.
Эффект Эль-Ниньо усиливается антропогенным воздействием на климат. Согласно данным Copernicus, средняя температура на Земле в июле 2024 года составила +16,91 °C, что на 0,68 °C выше среднего показателя за 30 лет. Это второй по теплоте июль и второй по теплоте месяц за всю историю наблюдений агентства — он уступает лишь июлю 2023 года.
В июле 2024 года завершилась 13-месячная серия глобальных рекордов по жаре, вызванная Эль-Ниньо. Однако передышка не означает, что глобальное потепление остановилось, предупреждают эксперты. Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс заявила, что общий контекст не изменился: климат продолжает меняться, а температура — повышаться.