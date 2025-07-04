Названа причина смерти звезды «Бешеных псов» Майкла Мэдсена

В возрасте 67 лет умер голливудский актер Майкл Мэдсен. Смерть наступила в результате остановки сердца, пишет NBC News со ссылкой на его менеджера Рона Смита.
За актерскую карьеру длиной более 40 лет Мэдсен воплотил десятки образов в кино. Более всего он известен благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино. Мэдсен сыграл вора-психопата мистера Блондина в «Бешеных псах» и бывшего наемника Бадда в блокбастере «Убить Билла 2». Другие совместные ленты с Тарантино — «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде», где в главных ролях блистали Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, а также в «Город грехов» (режиссеры Тарантино, Фрэнк Миллер и Роберт Родригес).
Мэдсен также снимался в фильмах «Тельма и Луиза» Ридли Скотта, «Донни Браско» с Аль Пачино в главной роли, серии бондианы «Умри, но не сейчас». Кроме съемок в кино, он озвучивал видеоигры — Grand Theft Auto III, Dishonored и Crime Boss: Rockay City. Мэдсен писал стихи и увлекался фотографией.
Он родился в Чикаго 25 сентября 1957 года, отец Мэдсена работал пожарным, а мать была связана с киноиндустрией. Одна из его сестер — актриса Вирджиния Мэдсен, получившая номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме «На обочине».
Карьеру Майкл Мэдсен начинал с чикагской театральной группы Steppenwolf Theatre Company, где прошел обучение под руководством легенды кино Джона Малковича («Новый Папа», «На линии огня»). Среди первых проектов Мэдсена — фильмы «Военные игры» и «Самородок». Прорыв произошел благодаря все тем же «Бешеным псам», знаковая для 1990-х лента также стала стартом карьеры самого Тарантино и сделала популярным фестиваль независимого кино «Сандэнс». Мистер Блондин в интерпретации Мэдсена попал в топ-400 величайших злодеев за всю историю кинематографа (рейтинг составил Американский институт киноискусства).
Мэдсен был трижды женат, у него осталось четверо детей, еще один его ребенок умер в 2022 году.