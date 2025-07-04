Названа причина смерти звезды «Бешеных псов» Майкла Мэдсена

За актерскую карьеру длиной более 40 лет Мэдсен воплотил десятки образов в кино. Более всего он известен благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино. Мэдсен сыграл вора-психопата мистера Блондина в «Бешеных псах» и бывшего наемника Бадда в блокбастере «Убить Билла 2». Другие совместные ленты с Тарантино — «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде», где в главных ролях блистали Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, а также в «Город грехов» (режиссеры Тарантино, Фрэнк Миллер и Роберт Родригес).