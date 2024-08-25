Названа причина появления заполонивших пляжи популярного курорта обжигающих медуз

Курорты на испанском побережье Коста-Брава столкнулись с нашествием медуз из-за потепления моря. Число случаев ожогов, требующих медицинской помощи, увеличилось на 41%, поскольку повышение температуры моря из-за климатического кризиса способствует размножению этих не самых приятных представителей морской фауны.
Курорты Коста-Брава на северо-востоке Испании с трудом справляются с наплывом медуз, поскольку повышение температуры моря способствует размножению и вытесняет виды дальше на север.
Как пишет The Guardian, в период с мая по август почти 7500 человек на каталонском побережье обратились за медицинской помощью в связи с укусами медуз, что на 41% больше, чем в прошлом году. Укусы болезненны и могут иметь неприятные последствия для любого человека с ослабленным иммунитетом.
Приложение для мобильных телефонов MedusApp, созданное для того, чтобы общественность могла записывать наблюдения и укусы, сообщало о сотнях случаев в день этим летом. Он публикует карту, которая обновляется в режиме реального времени, чтобы помочь людям избегать пляжей с большим количеством медуз.
Большинство медуз, обитающих на каталонском побережье, — это относительно безвредные разновидности Cotylorhiza tuberculata и Rhizotoma pulmo.
Однако в июле два пляжа в Таррагоне на юге Каталонии были закрыты после того, как в воде были замечены португальские кораблики Physalia physalis. Укус этого сифонофора (технически это не медуза, но они тесно связаны) особенно болезненный.
Изменение климата и повышение температуры моря, по-видимому, стали решающими факторами, стоящими за этим ростом, отмечает Макарена Марамбио, исследователь из Института морских наук в Барселоне, чьи данные об активности медуз в этом районе датируются 20 годами.
«Медузы становятся все более распространенными, и их сезонное и региональное распространение увеличивается, — говорит Марамбио, руководитель проекта Jellyfish Alert. — Более теплые моря способствуют размножению, и в результате мы наблюдаем увеличение численности фиолетовых бочкообразных медуз».
«Все исследования показывают, что численность медуз циклична, и в некоторые годы их гораздо больше, чем в другие», — сказала она. «Однако на побережье Коста-Брава мы наблюдаем, что циклы становятся короче. Многолетний цикл с обилием медуз у некоторых видов сокращается с восьми или 10 лет до всего лишь двух».
Хотя Марамбио указывает на климатический кризис как на ключевой фактор, чрезмерный вылов рыбы, который уменьшает количество хищников, а также строительство волнорезов, портов, искусственных пляжей и пристаней для яхт также играют свою роль. Это связано с тем, что деятельность человека снижает качество воды, а медузы являются одними из немногих видов, которые могут процветать в таких районах, как порт Барселоны.
Она сказала, что основное внимание было уделено побережью Каталонии, поскольку было доступно больше данных, но в других районах Средиземноморья наблюдалось аналогичное увеличение популяции медуз.
Она добавила, что на основании полученных данных невозможно сделать вывод о том, продолжится ли это увеличение численности медуз или оно носит временный характер.
«Мы знаем, что условия окружающей среды меняются, и мы можем смоделировать то, что, по нашему мнению, произойдет, но мы не можем знать, как адаптируется остальная экосистема, — подчеркивает Марамбио. — Например, могут появиться новые хищники. На данный момент мы знаем, что повышение температуры моря благоприятствует цветению медуз, но мы не знаем, что произойдет, если температура продолжит расти».
Тем временем мы, вероятно, столкнемся с большим количеством этих существ.
Жозеп Мария Гили, коллега Марамбио по институту, отмечает: «Краткосрочного решения не существует, потому что все дело в климате. Нам придется привыкнуть к тому, что наши пляжи населены медузами».