Названа причина появления заполонивших пляжи популярного курорта обжигающих медуз

Как пишет The Guardian, в период с мая по август почти 7500 человек на каталонском побережье обратились за медицинской помощью в связи с укусами медуз, что на 41% больше, чем в прошлом году. Укусы болезненны и могут иметь неприятные последствия для любого человека с ослабленным иммунитетом.