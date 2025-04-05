Названа причина появления галлюцинаций у детей в игре «Красная дверь»

«Дети и подростки по своей природе очень впечатлительны. И если ему сказать, что если я сейчас надавлю тебе на виски, и ты будешь испытывать такие ощущения, то из-за внушаемости такие подростки действительно могут это испытывать. Поэтому, на мой взгляд, здесь суть кроется именно в этом», — сказал Фомин.