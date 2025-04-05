Названа причина появления галлюцинаций у детей в игре «Красная дверь»

Правила игры «Красная дверь, желтая дверь»
В последнее время среди детей и подростков набирает популярность игра «Красная дверь, желтая дверь». Суть ее состоит в погружении в транс и появлении галлюцинаций. Одни утверждают, что такая забава может нанести вред психике ребенка, другие называют данное явление не более чем самовнушением.
В игре участвуют два человека: «проводник» и «объект». Первый погружает второго в транс при помощи массажных движений в височной области. Одновременно с этим он дает ему указания. Первым делом «проводник» задает «объекту» вопрос: «Какого цвета дверь?». Отсюда и происходит название игры. В самом конце «проводник» выводит «объект» из транса похлопываниями по лицу.
О том, к каким негативным последствиями для психики может привести данная игра, а также, как быть родителям, чьи дети практикуют подобное, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Дети и подростки очень впечатлительны
Врач-психолог, психиатр и гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин считает, что в такой игре у детей и подростков срабатывает самовнушение, которое и создает иллюзию гипноза.
«Дети и подростки по своей природе очень впечатлительны. И если ему сказать, что если я сейчас надавлю тебе на виски, и ты будешь испытывать такие ощущения, то из-за внушаемости такие подростки действительно могут это испытывать. Поэтому, на мой взгляд, здесь суть кроется именно в этом», — сказал Фомин.
По словам эксперта, подобная практика неспособна нанести вред психике ребенка, хотя он не исключает и обратное в отдельных случаях.
«Если речь идет о том, что закрой глаза, и я помассирую тебе виски, а ты увидишь дракона, иными словами об иллюзии, которая не переходит в реальную жизнь, то я не вижу в этом вреда. Но подчеркну, что утверждать точно об отсутствии вреда преждевременно», — добавил спикер.
Провоцирование имеющихся психических отклонений
В частности, в зоне риска могут находиться дети, которые имеют некоторые психические отклонения. Например, у них может развиться ситуация, при которой они могут начать путать реальность и иллюзии.
«Такая методика может стать провокатором существующего психического генетически наследуемого заболевания, а если ребенок здоров, то подобное маловероятно», — заключил Фомин.
Детский психолог Дарья Дугенцова считает, что игра «Красная дверь, желтая дверь» может нанести вред психике школьника.
«Подобная практика может ребенку навредить, поскольку гипнозом или различными видениями должен заниматься специалист. Причем это делается в конкретных целях, например, чтобы человек мог что-то вспомнить. Поэтому такая игра — это не есть хорошо», — сказала Дугенцова.
Что делать родителям детей, которые играют в «Красную дверь»
Родителям, которые уличили своих детей в участии в подобной практике, психолог рекомендует обсуждать это с ними. Младшим школьникам она советует рассказывать о пагубности этой игры, причем делать это следует прямо и открыто, поскольку с детьми в возрасте от 7 до 12 лет следует общаться именно так.
«Если мы говорим о подростках, то им также нужно разъяснять, но следует просто преподнести информацию, а после обсудить это с ними, не навязывая свою точку зрения. Также можно поинтересоваться, по каким причинам они это делают, к чему это может привести, а после при помощи наводящих вопросов вывести на то размышление, которое вам нужно», — заключила психолог.