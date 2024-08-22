Названа причина массового вымирания крабов на Аляске в 2022 году

Ранее ученые сообщили, что таяние вечной мерзлоты в Арктике, в том числе и на Аляске, приводит к выбросу в окружающую среду ртути, которая была заключена во льдах на протяжении тысячелетий. Эрозия вечной мерзлоты вдоль реки Юкон приводит к тому, что оттаявшая ртуть попадает в водную систему Берингова моря. Там она собирается в огромных количествах, что подтверждают данные дистанционного зондирования со спутников. А загрязнение токсичными металлами угрожает здоровью и окружающей среде по меньшей мере 5 млн человек, живущих в Арктике.