Названа причина массового вымирания крабов на Аляске в 2022 году

Ученые выяснили причину исчезновения крабов на Аляске в 2022 году, когда погибли миллиарды особей. Исследователи пришли к выводу, что это произошло не из-за улова крабов, а из-за аномально теплой воды, которая ускорила метаболизм членистоногих и привела к гибели от голода. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
По данным NOAA, массовое вымирание крабов было вызвано масштабным изменением климата в регионе, которое продолжается и сегодня. Юго-восточная часть Берингова моря становится все менее арктической. Теперь в этом регионе практически не появляется лед, а вода стала намного теплее.
Первыми от этого пострадали снежные крабы, которые привыкли жить в холодных водах, где температура не превышает 2. Экстремальное повышение температуры морской воды в 2018—2019 годах оказалась смертельным для этого вида: повышение температуры воды ускорило их метаболизм, но пищи оказалось недостаточно. Это и привело к массовой гибели крабов и нанесло ущерб рыбной промышленности Аляски.
Исчезновение аляскинских снежных крабов стало сигналом о более широких изменениях в экосистеме Арктики, которая стремительно нагревается. Океан вокруг Аляски становится негостеприимным для многих морских обитателей, а более теплые воды привлекают новые виды, угрожающие существующим.
В декабре 2022 года на севере Аляски зафиксировали аномальное потепление. Столбик термометра поднялся до +4,4 °C, что стало самой высокой температурой в период с ноября по март для этого места за всю историю метеонаблюдений, насчитывающую более 100 лет. Это почти на 20 градусов больше по сравнению с нормой для полярной ночи.
Ранее ученые сообщили, что таяние вечной мерзлоты в Арктике, в том числе и на Аляске, приводит к выбросу в окружающую среду ртути, которая была заключена во льдах на протяжении тысячелетий. Эрозия вечной мерзлоты вдоль реки Юкон приводит к тому, что оттаявшая ртуть попадает в водную систему Берингова моря. Там она собирается в огромных количествах, что подтверждают данные дистанционного зондирования со спутников. А загрязнение токсичными металлами угрожает здоровью и окружающей среде по меньшей мере 5 млн человек, живущих в Арктике.
До этого исследования показали, что арктические льды тают быстрее, чем ожидалось. А повышение уровня океана из-за огромного объема оттаявшей воды может привести к наводнениям, угрожающим жизни 400 млн человек. Также ученые предупреждают, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают с тревожной скоростью. Если не предпринять срочных мер, нынешние темпы таяния льдов приведут к повышению уровня моря на целый метр к 2100 году, что грозит затоплением городов.