Названа поза сна, раскрывающая секрет финансового успеха

Социологи провели опрос населения Великобритании и выяснили, какая поза сна говорит о хорошем заработке. Об этом пишет Daily Mail.
Опрос прошли более пяти тысяч британцев. Почти треть (29%) респондентов с высоким уровнем дохода спят в позе «свободного падения»: они лежат на животе, повернув голову набок и обняв подушку. Такая поза похожа на положение тела во время падения, что говорит о том, что самые высокооплачиваемые работники — прирожденные рисковые игроки.
«Они сначала прыгают, а уже потом задают вопросы», — объяснила Инбаал Хонигман, эксперт по языку тела.
Но несмотря на то, что это самая популярная поза сна среди людей с хорошим финансовым положением, врачи предупреждают, что она может вызвать сильные боли в шее.
Помимо положения во время сна, опрос также показал, что люди с самым высоким доходом спят в среднем шесть часов и 58 минут в сутки, что на 22 минуты меньше респондентов с более низким заработком.
В среднем люди с хорошим финансовым положением просыпаются в 06:42, а с низким — в 07:06.
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