Названа поза сна, раскрывающая секрет финансового успеха

Опрос прошли более пяти тысяч британцев. Почти треть (29%) респондентов с высоким уровнем дохода спят в позе «свободного падения»: они лежат на животе, повернув голову набок и обняв подушку. Такая поза похожа на положение тела во время падения, что говорит о том, что самые высокооплачиваемые работники — прирожденные рисковые игроки.