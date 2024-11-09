Названа победительница конкурса «Мисс Земля»

В России ежегодный конкурс «Мисс Россия — 2024», проводимый с 1993 года, начался 16 сентября. В этом году, как рассказала директор конкурса Анастасия Беляк, заявки на участие подало рекордное число участниц — организаторы получили 85 тыс. анкет от девушек со всей страны, а больше всего — из Волгограда и Волгоградской области. В этом году организаторы обращали особое внимание на планы участниц в области благотворительности. В жюри конкурса входили профессионалы в сфере моды, красоты, фотографы и журналисты.