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Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2024»

МОСКВА, 6 окт- РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Итак, новая “Мисс Россия — 2024” — Валентина Алексеева», — назвала победительницу конкурса обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.

Алексеева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей. Она также получила возможность отправиться на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике в середине ноября.

Как сообщается на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

«Мисс Россия» — ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.