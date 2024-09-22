Названа основная проблема МКС

«Основная проблема МКС, с моей точки зрения, состоит в том, что, помимо того, что станция потихонечку “стареет”, она обрастает, скажем так, “жирком”, и на МКС на данном этапе ее эксплуатации уже катастрофически не хватает мест хранения. Понятно, что Земля пытается обеспечить на борту запас приборов, которые потенциально могут отказать», — сказал он.