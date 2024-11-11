Названа оптимальная частота посещения сауны для здоровья

Среди респондентов 641 человек отметил, что ходит в сауну минимум раз в месяц. Ученые сопоставили данные о состоянии здоровья с теми, кто этого не делает, и выяснили, что любители парилок реже жаловались на повышенное давление и боли. Они также выше оценивали свой уровень счастья, качество сна, энергичность, психическое здоровье и общее самочувствие.