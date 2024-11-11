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Названа оптимальная частота посещения сауны для здоровья

Оказалось, что нужно не так много посещений, как считалось ранее.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

Сауна является неотъемлемой частью культуры Финляндии. Поэтому финские ученые ранее установили, что подобные заведения надо посещать от четырех до семи раз в неделю, чтобы поддержать как психическое, так и физическое здоровье. Однако коллеги из Швеции пришли к другому выводу. Их исследование опубликовано в International Journal of Circumpolar Health.

Ученые воспользовались исследовательским проектом MONICA, который посвящен мониторингу тенденций в области сердечно-сосудистых заболеваний. Весной 2022 в его рамках был проведен опрос 1180 жителей Финляндии в возрасте 25−74 лет. Один из разделов анкет касался посещения сауны.

Среди респондентов 641 человек отметил, что ходит в сауну минимум раз в месяц. Ученые сопоставили данные о состоянии здоровья с теми, кто этого не делает, и выяснили, что любители парилок реже жаловались на повышенное давление и боли. Они также выше оценивали свой уровень счастья, качество сна, энергичность, психическое здоровье и общее самочувствие.

Шведские ученые установили, что для сохранения психического и физического здоровья сауну нужно посещать от одного до четырех раз в месяц. Исследование показало, что более частое посещение парилок не приводило к улучшению самочувствия.

Ученые планируют продолжить исследовательскую работу, чтобы установить, действительно ли походы в сауну привели к улучшению показателей здоровья.

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