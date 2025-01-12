Названа новая опасность применения снотворных

«Мы предполагаем, что подобный эффект могут оказывать и другие снотворные, так как они подавляют нейронную активность, включая выработку норадреналина», — заявили исследователи. Ученые также выразили обеспокоенность в отношении антидепрессантов класса СИОЗСиН (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина), которые могут аналогичным образом влиять на работу глимфатической системы.