Названа новая опасность потребления готовых блюд

Результаты 16-летнего наблюдения за испытуемыми показали, что у активных потребителей готовых блюд и другой пищи, содержащей много жиров, сахара и пищевых добавок, вероятность летального исхода в связи с болезнью Паркинсона была повышена на 25%. Любители нездоровой пищи также примерно на 10% реже выживали после инсульта или сердечного приступа.