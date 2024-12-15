Названа неожиданная опасность сырого молока

Кроме того, исследователи обнаружили, что РНК вируса гриппа — молекулы, несущие генетическую информацию — оставалась обнаруживаемой в сыром молоке в течение как минимум 57 дней. В то время как пастеризация эффективно уничтожает инфекционный вирус и значительно снижает количество вирусной РНК, она не устраняет ее полностью.