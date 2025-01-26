Названа неочевидная причина болей в спине

«Челюстно-лицевая система тесно связана с позвоночником. Нарушения прикуса создают дисбаланс в работе жевательных мышц, что оказывает влияние на мышцы шеи и спины», — поясняет Радько. Это может привести к хроническому напряжению мышц, перекосу тела и даже смещению позвоночных дисков. Такие проблемы особенно часто наблюдаются у пациентов с глубоким или дистальным прикусом.