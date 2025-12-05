Названа максимальная стоимость билетов на «Щелкунчика» 31 декабря

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Максимальная стоимость билета на спектакль балета «Щелкунчик» 31 декабря в 12.00 мск в Большом театре составила 35 тысяч рублей на официальном сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на спектакль стартовали в 12.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 10 минут со старта продаж из 304 доступных билетов в продаже осталось меньше 100 билетов. Актерский состав спектакля пока неизвестен.
При этом на другие спектакли балета «Щелкунчик», продажи которых стартовали ранее, максимальная цена билетов на сайте составляла 50 тысяч рублей.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре, и еще 15 представлений — в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.