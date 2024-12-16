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Названа любимая русская книга Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновляется романом Николая Чернышевского «Что делать?», сообщает New York Times. Лидер Китая на саммите БРИКС отметил, что читал произведение в подростковом возрасте и находит почерпнутые оттуда идеи вдохновляющими, особенно в контексте международных отношений.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, Си Цзиньпин часто обращается к русской литературе, видя в ней источник мудрости и стратегического мышления. Особенное влияние на него оказал герой романа Рахметов, представляющий образ идеального революционера, готового к аскетической жизни ради высшей цели.

Китайский лидер перенял некоторые привычки персонажа, включая сон на жесткой поверхности, холодные души и тренировки на свежем воздухе в любую погоду. Это символизирует его стремление к дисциплине и личной закалке.

Авторы считают, что упоминание романа может намекать на желание Си объединить развивающиеся страны для противостояния влиянию США, используя исторические и литературные параллели как часть своей глобальной стратегии.