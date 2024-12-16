Названа любимая русская книга Си Цзиньпина

Как отмечает издание, Си Цзиньпин часто обращается к русской литературе, видя в ней источник мудрости и стратегического мышления. Особенное влияние на него оказал герой романа Рахметов, представляющий образ идеального революционера, готового к аскетической жизни ради высшей цели.