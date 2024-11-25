Названа лучшая специя для уменьшения воспалений в организме

Существует прочная взаимосвязь между куркумином и снижением воспалительных процессов. В одном исследовании было показано, что этот компонент воздействует сразу на несколько воспалительных механизмов и может оказаться полезным в лечении таких заболеваний, как артрит и псориаз. Учёные подчеркивают, что наиболее эффективно получать куркумин через добавки, поскольку содержание этого вещества в самой куркуме может быть недостаточным, передает портал.