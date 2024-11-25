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Названа лучшая специя для уменьшения воспалений в организме

Специи часто рассматриваются как суперпродукты благодаря своим полезным свойствам. К примеру, корица способствует снижению уровня холестерина, а имбирь эффективен против вздутия живота. Однако для борьбы с воспалениями особенно выделяется куркума. Однако существует специя идеальная для уменьшения воспалений в организме. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил EatingWell.

Источник: Freepik.com/CC0

И это куркума, потому что в ее составе содержится активный компонент — куркумин, который отвечает за ее противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Исследования подтверждают, что куркумин способен защищать здоровые клетки от повреждений при воспалении.

Существует прочная взаимосвязь между куркумином и снижением воспалительных процессов. В одном исследовании было показано, что этот компонент воздействует сразу на несколько воспалительных механизмов и может оказаться полезным в лечении таких заболеваний, как артрит и псориаз. Учёные подчеркивают, что наиболее эффективно получать куркумин через добавки, поскольку содержание этого вещества в самой куркуме может быть недостаточным, передает портал.