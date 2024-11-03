Названа игра, замедляющая старение мозга

Ученые также установили, что опытные игроки в маджонг (особенно в возрасте 60 лет и старше) демонстрируют лучшее когнитивное здоровье и координацию. Также у любителей маджонга более высокий уровень социальной вовлеченности по сравнению с теми, кто не играет. Социальная вовлеченность отражает степень участия человека в общественной жизни и наличие дружеских связей. Многочисленные исследования показали, что активное общение снижает риск развития болезни Альцгеймера.