Названа главная опасность подержанной и винтажной одежды

Ученая отметила, что на одежде могут обитать различные инфекционные возбудители, включая бактерии (золотистый стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка) и грибки, вызывающие микоз и стригущий лишай. Фристоун отметила, что исследование микробиома подержанной одежды, продаваемой на рынке в Пакистане, подтвердило наличие Bacillus subtilis и золотистого стафилококка, способных вызывать кожные и кровяные инфекции. Также обнаружены паразиты, которые могут провоцировать кожные заболевания, такие как дерматит или чесотка.