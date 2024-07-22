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Названа главная опасность безалкогольного вина и пива

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили, что потребление безалкогольных вина и пива подростками может выступать фактором усиления тяги к настоящим спиртным напиткам после совершеннолетия.

Источник: РИА "Новости"

Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании приняли участие около 600 подростков. Ученые попросили испытуемых рассказать об опыте употребления напитков с нулевым содержанием алкоголя и охарактеризовать их вкусовые качества. Результаты показали, что более половины опрошенных находят безалкогольные альтернативы пиву и вину привлекательными. Треть испытуемых заявили, что уже пробовали такие напитки.

Также отмечается, что некоторые участники исследования охарактеризовали безалкогольные версии спиртных напитков как «входные продукты», предрасполагающие к дальнейшей покупке пива и вина и активному их употреблению по достижении совершеннолетия.

Ученые добавили, что поощрение выбора безалкогольной продукции родителями и сверстниками закрепляет определенные положительные ассоциации, связанные с ее вкусом и характером употребления. Такой «позитивный опыт» может выступить фактором риска алкогольной зависимости во взрослом возрасте.