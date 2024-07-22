Названа главная опасность безалкогольного вина и пива

В исследовании приняли участие около 600 подростков. Ученые попросили испытуемых рассказать об опыте употребления напитков с нулевым содержанием алкоголя и охарактеризовать их вкусовые качества. Результаты показали, что более половины опрошенных находят безалкогольные альтернативы пиву и вину привлекательными. Треть испытуемых заявили, что уже пробовали такие напитки.