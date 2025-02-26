Названа фраза родителей, делающая детей несчастными

Часто родители говорят такую фразу: «Мы тебя любим, но нам не нравится, как ты себя ведешь». Это может показаться отличным подходом, так как перед выговором звучат ласковые слова. Однако на самом дети могут почувствовать, что любовь родителей зависит от их поступков. Это может привести к целому ряду проблем. Об этом рассказали в BuzzFeed.