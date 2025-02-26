Названа фраза родителей, делающая детей несчастными

У каждого ребенка бывают моменты, когда он кричит, плачет или лжет. После этого многим детям становится стыдно, поэтому они могут спросить у родителей: «вы на меня сердитесь?». Также нередко взрослым приходится слышать о том, что, по мнению малыша или подростка, они его не любят.
Часто родители говорят такую фразу: «Мы тебя любим, но нам не нравится, как ты себя ведешь». Это может показаться отличным подходом, так как перед выговором звучат ласковые слова. Однако на самом дети могут почувствовать, что любовь родителей зависит от их поступков. Это может привести к целому ряду проблем. Об этом рассказали в BuzzFeed.
Скрытое послание для детей
Когда дети растут и чувствуют безусловную любовь родителей, они с большей вероятностью станут психически и физически здоровыми. Когда ребенок испытывает сильные эмоции, особенно важно дать ему понять, что он может выражать свои чувства, не теряя поддержки взрослых.
Фраза «мы тебя любим, но…» говорит о том, что любовь родителей условна и имеет некоторые исключения. Поэтому не стоит добавлять никаких «но».
Если ребёнок чувствует, что любовь родителей условна, это может привести к таким проблемам, как низкая самооценка, неуверенность, тревожность и недоверие, и это повлияет на его дальнейшие отношения.
Как разделить разговоры о любви и поведении
Если дети начинают сомневаться в любви родителей, важно подтвердить ее, но это нужно делать отдельно от разговора о поведении.
Когда дети капризничают, их эмоции зашкаливают, поэтому выговоры ни к чему не приведут, так как сложно мыслить здраво в моменты грусти и расстройства. Родителям нужно сохранять спокойствие.
Во время истерики нужно поддержать ребенка, принять все его эмоции и чувства. Важно дать ему время успокоиться и прийти в себя, прежде чем начать разговор. И, конечно, сказать: «Я тебя люблю. Ты очень важен для меня. Давай успокоимся и поговорим об этом через десять минут».
Подходящий момент для нравоучений
Как только ребенок успокоится, он, скорее всего, извлечет урок из произошедшего. Во время разговора нужно сосредоточиться именно на обсуждении его поведения. Родитель может объяснить: «Таковы были мои ожидания по поводу твоего поведения, вот что произошло, вот почему это неправильно, и вот к чему это привело».
Также нужно сосредоточиться на причинах того, что произошло. Ими могут стать сложный период, проблемы с психическим здоровьем или какие-либо провоцирующие факторы со стороны родителей.
Родитель, напоминающий ребенку о том, что любит его всегда и без условий, дает понять, что он всегда рядом.
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