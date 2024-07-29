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Названа детская игрушка, которую нельзя брать в ручную кладь

Обычный слайм придется выбросить перед досмотром в аэропорту.

Источник: Freepik

В международном аэропорту Бирменгема (Англия) обычная детская игрушка вызвала споры между сотрудниками аэропорта и пассажиром. Все дело в одной из самых любимых детских игрушек — слайме. Об этом пишет The Sun.

Слайм — это игрушка в виде массы вязкого желеобразного материала разных цветов. Обычно он продается в пластиковых баночках объемом более 100 миллилитров. У взрослых слайм часто вызывает отвращение из-за его вида. В то же время у детей младшего возраста он пользуется особой популярностью за счет своей липкой текстуры.

Согласно требованиям транспортной безопасности, перед досмотром в аэропорту необходимо утилизировать емкости с жидкостью, гелями, аэрозолями вместимостью более 100 миллилитров даже в том случае, если емкость заполнена не полностью.

Из-за своей структуры слайм не соответствует требованиям транспортной безопасности. Поэтому сотрудники аэропорта попросят его выбросить перед досмотром. По этому же принципу в салон самолета нельзя проносить зубную пасту, гели для бритья, шампуни, дезодоранты и подобные вещества, если объем упаковки превышает 100 миллилитров.

Некоторые вещи нельзя провозить не только в ручной клади, но и в багаже. В аэропорту Шереметьево уточнили, что необходимо выложить из своего чемодана перед полетом.

Анна Морозова