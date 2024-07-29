Названа детская игрушка, которую нельзя брать в ручную кладь

Слайм — это игрушка в виде массы вязкого желеобразного материала разных цветов. Обычно он продается в пластиковых баночках объемом более 100 миллилитров. У взрослых слайм часто вызывает отвращение из-за его вида. В то же время у детей младшего возраста он пользуется особой популярностью за счет своей липкой текстуры.