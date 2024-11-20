Названа дата выхода новой книги Стивена Кинга

В первой сюжетной линии рассказывается о полицейских, которые получают письмо, в котором неизвестный обещает убить 13 невиновных и одного виновного. Во второй феминистка собирается в тур по штатам, но кто-то из раза в раз срывает мероприятия и начинает преследовать девушку, поэтому ей приходится нанять телохранителя. Обе истории постепенно сливаются в одну и приводят к «захватывающей и леденящей душу кульминации».