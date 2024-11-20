Названа дата выхода новой книги Стивена Кинга

Стивен Кинг, которого называют мастером ужасов, анонсировал свою новую книгу, которая выйдет 27 мая 2025 года. Об этом писатель рассказал в эксклюзивном интервью Entertainment.
Роман получил название Never Flinch, что дословно переводится как «Никогда не отступай». В книге переплетаются две сюжетные линии: одна — об убийце, который одержим дьявольской местью, а вторая — о мстителе, преследующим ярую феминистку-оратора.
В первой сюжетной линии рассказывается о полицейских, которые получают письмо, в котором неизвестный обещает убить 13 невиновных и одного виновного. Во второй феминистка собирается в тур по штатам, но кто-то из раза в раз срывает мероприятия и начинает преследовать девушку, поэтому ей приходится нанять телохранителя. Обе истории постепенно сливаются в одну и приводят к «захватывающей и леденящей душу кульминации».
В романе множество знакомых и любимых писателем персонажей: Холли Гибни, которая встречалась в книгах «Мистер Мерседес», «Чужак», «Конец дозора», а также Систа Бесси из произведения «Не показывай страх», а также многие другие герои.
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