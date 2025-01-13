Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

Согласно исследованию, почти половина (46%) работали в праздники один-два дня. Однако нашлись и те, кто посвятил работе большую часть праздников: около четверти опрошенных трудились три-четыре дня (24%), а почти каждый третий работал от пяти до семи дней или все выходные без перерыва (18 и 12% соответственно). Мужчины чаще выходили на работу, чем женщины. Если среди мужчин таких оказалось 66%, то среди женщин — 58%.