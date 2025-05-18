Названа дата объявления представителя России на «Интервидении»

До этого певица Люся Чеботина опровергла в Instagram, что может отказаться от наставничества Филиппа Киркорова ради участия в «Интервидении». Девушка назвала Киркорова своим другом. Она призналась, что вдохновляется коллегой, черпает от него знания и опыт. Певица опровергла, что народный артист России является ее продюсером.