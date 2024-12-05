Названа черта личности, которая чаще всего подталкивает пары к разводам

Кроме того, люди с высоким уровнем невротизма очень чувствительны к стрессу, и даже небольшие неудобства могут привести к непропорциональным эмоциональным реакциям с их стороны. Например, партнер может просто забыть вынести мусор, но невротичный супруг может воспринять это как доказательство небрежности или отсутствия уважения, что приведет к ссоре.