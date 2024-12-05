Названа черта личности, которая чаще всего подталкивает пары к разводам

Люди, в личности которых ярко проявляется такая черта, как невротизм, отличаются эмоциональной неустойчивостью, повышенной тревожностью, неспособностью эффективно контролировать свои отрицательные эмоции.
Они резко и разрушительно реагируют на любые проблемы, в том числе в отношениях, отличаются так называемым взрывным характером.
Все отношения переживают взлеты и падения, но их долговечность зависит именно от того, как партнеры справляются со стрессом, как переживают конфликты, поэтому высокий уровень невротизма в личности одного из них часто сигнализирует о том, что развод не за горами.
Вот две основные причины, лежащие в основе такого положения вещей.
1. Эскалация конфликтов из-за негативного взгляда на мир
Невротичные люди часто интерпретируют неоднозначные или нейтральные события в негативном ключе, смотрят на них через пессимистическую призму, что приводит к обострению конфликтов, которые в противном случае могли бы быть незначительными или вообще не состояться.
Такие люди склонны воспринимать даже безобидные комментарии или действия своего партнера как враждебные или угрожающие, что создает в семье атмосферу тревоги и нервного напряжения.
Кроме того, люди с высоким уровнем невротизма очень чувствительны к стрессу, и даже небольшие неудобства могут привести к непропорциональным эмоциональным реакциям с их стороны. Например, партнер может просто забыть вынести мусор, но невротичный супруг может воспринять это как доказательство небрежности или отсутствия уважения, что приведет к ссоре.
Все это в комплексе превращает брак в настоящее «минное поле», где на каждом шагу вас поджидает очередная эмоциональная «мина», что неминуемо приводит к постоянным конфликтам, недопониманию и эмоциональному истощению, причем для обоих партнеров.
2. Эмоциональные взрывы подрывают чувство близости
Люди с высокой эмоциональной реактивностью не только чрезмерно чувствительны, но и плохо управляют своими негативными эмоциями, что приводит к сильным и, главное, непредсказуемым вспышкам гнева, после которых они медленно восстанавливаются. В этих ситуациях другой супруг чувствует себя обиженным, непонятым, пренебрегаемым, воспринимает партнера, как недружелюбного и даже враждебного человека.
Все это разрушает ощущение безопасности, близость и доверие между супругами, на которых зиждется здоровый брак.
Они начинают избегать физического контакта друг с другом, игнорировать чувства друг друга, перестают вести между собой важные разговоры. В результате это создает нисходящую спираль изоляции, обиды и в конечном итоге развода.
Чтобы разорвать этот цикл и сохранить брак, невротичному партнеру необходимо осознанно работать над собой, над своей способностью регулировать эмоции. Эмоциональная стабильность заключается не в избегании стресса, а в реагировании на него таким образом, чтобы сохранить безопасность, доверие и близость в отношениях.