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Названа черта личности, которая чаще всего подталкивает пары к разводам

Если вы не способны справиться со своим взрывным характером, ваш брак, скорее всего, трещит по швам.

Источник: Psychologies.ru

Люди, в личности которых ярко проявляется такая черта, как невротизм, отличаются эмоциональной неустойчивостью, повышенной тревожностью, неспособностью эффективно контролировать свои отрицательные эмоции.

Они резко и разрушительно реагируют на любые проблемы, в том числе в отношениях, отличаются так называемым взрывным характером.

Все отношения переживают взлеты и падения, но их долговечность зависит именно от того, как партнеры справляются со стрессом, как переживают конфликты, поэтому высокий уровень невротизма в личности одного из них часто сигнализирует о том, что развод не за горами.

Вот две основные причины, лежащие в основе такого положения вещей.

1. Эскалация конфликтов из-за негативного взгляда на мир

Невротичные люди часто интерпретируют неоднозначные или нейтральные события в негативном ключе, смотрят на них через пессимистическую призму, что приводит к обострению конфликтов, которые в противном случае могли бы быть незначительными или вообще не состояться.

Такие люди склонны воспринимать даже безобидные комментарии или действия своего партнера как враждебные или угрожающие, что создает в семье атмосферу тревоги и нервного напряжения.

Кроме того, люди с высоким уровнем невротизма очень чувствительны к стрессу, и даже небольшие неудобства могут привести к непропорциональным эмоциональным реакциям с их стороны. Например, партнер может просто забыть вынести мусор, но невротичный супруг может воспринять это как доказательство небрежности или отсутствия уважения, что приведет к ссоре.

Все это в комплексе превращает брак в настоящее «минное поле», где на каждом шагу вас поджидает очередная эмоциональная «мина», что неминуемо приводит к постоянным конфликтам, недопониманию и эмоциональному истощению, причем для обоих партнеров.

2. Эмоциональные взрывы подрывают чувство близости

Люди с высокой эмоциональной реактивностью не только чрезмерно чувствительны, но и плохо управляют своими негативными эмоциями, что приводит к сильным и, главное, непредсказуемым вспышкам гнева, после которых они медленно восстанавливаются. В этих ситуациях другой супруг чувствует себя обиженным, непонятым, пренебрегаемым, воспринимает партнера, как недружелюбного и даже враждебного человека.

Все это разрушает ощущение безопасности, близость и доверие между супругами, на которых зиждется здоровый брак.

Они начинают избегать физического контакта друг с другом, игнорировать чувства друг друга, перестают вести между собой важные разговоры. В результате это создает нисходящую спираль изоляции, обиды и в конечном итоге развода.

Чтобы разорвать этот цикл и сохранить брак, невротичному партнеру необходимо осознанно работать над собой, над своей способностью регулировать эмоции. Эмоциональная стабильность заключается не в избегании стресса, а в реагировании на него таким образом, чтобы сохранить безопасность, доверие и близость в отношениях.