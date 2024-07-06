Названа черта характера, продлевающая жизнь

В анкеты был включен «Опросник благодарности» из шести пунктов. Участницам предлагалось оценить в баллах такие утверждения, как «У меня в жизни так много вещей, за которые я благодарна» или «Если бы мне пришлось перечислить все, за что я благодарна, это был бы очень длинный список».