Названа черта характера, продлевающая жизнь

Благодарность способна продлить жизнь. Это выяснили эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Их работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.
Как рассказал ведущий автор исследования Ин Чэнь, ранее была обнаружена связь между благодарностью и снижением риска психических расстройств, более высоким эмоциональным и социальным благополучием. В новой работе ученые решили выяснить, как это ощущение влияет на физическое здоровье.
Исследователи несколько лет изучали медицинские карты и анкеты почти 50 тысяч пожилых медсестер из США. Средний возраст женщин составлял 79 лет.
В анкеты был включен «Опросник благодарности» из шести пунктов. Участницам предлагалось оценить в баллах такие утверждения, как «У меня в жизни так много вещей, за которые я благодарна» или «Если бы мне пришлось перечислить все, за что я благодарна, это был бы очень длинный список».
Несколько лет женщины ежегодно участвовали в подобных опросах. За это время скончались 4 608 добровольцев. Наиболее распространенной причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания.
Ученые пришли к выводу: женщины, которые были самыми благодарными, имели на 9% более низкий риск смертности в течение четырех лет, чем те, кто не испытывал это чувство. Вероятно, умение ощущать благодарность защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом людям легче преодолевать изменения, связанные со старением.
По словам авторов работы, их исследование предоставляет первые эмпирические доказательства того, что благодарность может быть психологическим ресурсом, связанным с увеличением продолжительности жизни в пожилом возрасте.
Эксперты предлагают три простых способа научиться быть благодарными
1. Дневник благодарности
В конце дня нужно записывать все, за что вы благодарны сегодня. Например, за вкусный ужин, приятное общение с друзьями, за хорошее самочувствие.
2. Упражнение «Три хороших дела»
Вечером нужно вспомнить три хороших дела, которые вы сделали за день, или три приятных события. Ученые советуют их записать.
3. Упражнение «Визит благодарности»
Эксперты предлагают подумать о человеке, который вам помог, а вы его не отблагодарили. После этого нужно написать ему небольшое благодарственное письмо и отдать его адресату лично в руки.
Ранее психолог Анна Гарш рассказала, как правильно реагировать на благодарность. Так, она советует не говорить «не за что» в ответ на «спасибо».
Айгуль Сабитова