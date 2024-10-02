Названа черта характера, которая делает нас красивее в глазах окружающих

Обычно, чтобы выглядеть привлекательнее, мы обновляем гардероб или делаем новую прическу. Исследования также показывают, что более красивыми окружающим кажутся люди с симметричными чертами лица. Что касается личностных качеств, то привлекательность в глазах других людей растет, если вы излучаете уверенность в себе, а также любите и умеете флиртовать.