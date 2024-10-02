Названа черта характера, которая делает нас красивее в глазах окружающих

Обычно, чтобы выглядеть привлекательнее, мы обновляем гардероб или делаем новую прическу. Исследования также показывают, что более красивыми окружающим кажутся люди с симметричными чертами лица. Что касается личностных качеств, то привлекательность в глазах других людей растет, если вы излучаете уверенность в себе, а также любите и умеете флиртовать.
Однако психологи из Тель-Авивского университета (Израиль), статья которых опубликована в British Journal of Social Psychology, пришли к выводу, что физическая красота в глазах смотрящих связана с одним ключевым свойством личности — просоциальностью.
Исследователи провели серию из десяти экспериментов, в которых приняли участие в общей сложности свыше четырех тысяч человек. Участникам показывали паспортные фотографии улыбающихся мужчин и женщин, а также предоставляли описание этих людей, которые включали разные аспекты жизни, поведения, характера каждого человека. Например, то, что он обладает тонким чувством юмора, у него высокий IQ, и он занимается волонтерской работой.
После того, как участники изучали фото и описание, их просили оценить, насколько внешне привлекательным им кажется человек с фотографии.
Результаты всех десяти экспериментов показали, что просоциальные люди стабильно набирают больше баллов по шкале физической красоты. При этом, к удивлению исследователей, просоциальность оказывает заметно более сильный эффект на оценку привлекательности, чем другие положительные качества, такие как чувство юмора или ум.
«Просоциальность, ввиду ее ключевой роли в человеческих отношениях, уникальным образом влияет на оценку физической привлекательности», — пишут авторы исследования.