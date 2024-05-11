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Назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя

Людям старше 65 лет следует отказаться от алкоголя, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает Wales Online.

По данным исследований, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Полный отказ от спиртного может помочь отсрочить наступление деменции. Это связано с тем, что он напрямую повреждает нервные клетки мозга.

При этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа.

Другие важные аспекты профилактики деменции включают управление стрессом, правильное питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, а также контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса.

До этого врач рассказал, что в фазе глубокого сна мозг очищается от отходов. Это снижает риск развития деменции. Более длительному глубокому сну способствуют: физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном.