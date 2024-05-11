Назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя

До этого врач рассказал, что в фазе глубокого сна мозг очищается от отходов. Это снижает риск развития деменции. Более длительному глубокому сну способствуют: физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном.