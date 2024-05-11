Назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя

Об этом сообщает Wales Online.
По данным исследований, чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.
При этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа.
Другие важные аспекты профилактики деменции включают управление стрессом, правильное питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, а также контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса.
До этого врач рассказал, что в фазе глубокого сна мозг очищается от отходов. Это снижает риск развития деменции. Более длительному глубокому сну способствуют: физическое утомление в течение дня, четкий режим ночного отдыха, прохлада и темнота в комнате, а также отказ от гаджетов перед сном.