Назван возраст найденного в Риме черепа древнего бегемота. Он удивил

Источник: Mecozzi et al.

Современные бегемоты впервые расселились по Европе во время среднего плейстоцена (геологический период, начавшийся 2,5 млн лет назад и закончившийся 11,7 тыс.лет назад), согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Plоs One палеонтологом Бениамино Мекоцци из Римского университета Сапиенца. Сделать открытие помог череп, давно хранивший в университетском музее. Возраст останков датировали теперь в промежутке от 560 тыс. до 460 тыс. лет.

Современные бегемоты (Hippopotamus amphibius) произошли от африканских предков в период плейстоцена, когда те были широко распространены в Европе. Однако детали их происхождения и распространения оставались предметом дискуссий. В этом исследовании Мекоцци и его коллеги предоставили новую информацию, полученную ими в ходе анализа черепа окаменелого бегемота. Останки его были обнаружены в Риме в ходе раскопок в районе Тор-ди-Квинто на западном берегу Тибра и уже много лет находились в коллекции музея университета Сапиенцы. После реставрации черепа в 2021 году исследователи смогли проанализировать состав отложений в его полостях, а также создали 3D-модель черепа.

Геологический возраст останков оказался примерно 560 тыс. — 460 тыс. лет. Исследование костных частей подтвердило принадлежность этого черепа к современному виду Hippopotamus amphibius. Череп относится к старейшим известным ископаемым этого современного вида бегемотов в Европе, говорят результаты исследования в EurekAlert. Добавляется, что эти данные проливают свет на историю появления гиппопотамов в Европе и доказывают их расселение здесь, в среднем плейстоцене.

Недавно ученые обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия окаменелости вымершего вида животных, возраст которых составляет 250 млн лет. По данным археологов, что это первые подобные останки, найденные в Индии. Они считают, что кости могли принадлежать предку современного крокодила.