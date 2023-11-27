Назван возраст найденного в Риме черепа древнего бегемота. Он удивил
Его происхождение долгое время оставалось неясным.
Его происхождение долгое время оставалось неясным.
Современные бегемоты впервые расселились по Европе во время среднего плейстоцена (геологический период, начавшийся 2,5 млн лет назад и закончившийся 11,7 тыс.лет назад), согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Plоs One палеонтологом Бениамино Мекоцци из Римского университета Сапиенца. Сделать открытие помог череп, давно хранивший в университетском музее. Возраст останков датировали теперь в промежутке от 560 тыс. до 460 тыс. лет.
Современные бегемоты (Hippopotamus amphibius) произошли от африканских предков в период плейстоцена, когда те были широко распространены в Европе. Однако детали их происхождения и распространения оставались предметом дискуссий. В этом исследовании Мекоцци и его коллеги предоставили новую информацию, полученную ими в ходе анализа черепа окаменелого бегемота. Останки его были обнаружены в Риме в ходе раскопок в районе Тор-ди-Квинто на западном берегу Тибра и уже много лет находились в коллекции музея университета Сапиенцы. После реставрации черепа в 2021 году исследователи смогли проанализировать состав отложений в его полостях, а также создали 3D-модель черепа.
Геологический возраст останков оказался примерно 560 тыс. — 460 тыс. лет. Исследование костных частей подтвердило принадлежность этого черепа к современному виду Hippopotamus amphibius. Череп относится к старейшим известным ископаемым этого современного вида бегемотов в Европе, говорят результаты исследования в EurekAlert. Добавляется, что эти данные проливают свет на историю появления гиппопотамов в Европе и доказывают их расселение здесь, в среднем плейстоцене.
Недавно ученые обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия окаменелости вымершего вида животных, возраст которых составляет 250 млн лет. По данным археологов, что это первые подобные останки, найденные в Индии. Они считают, что кости могли принадлежать предку современного крокодила.