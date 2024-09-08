Назван возможный первый в мире триллионер

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на аналитиков группы Informa Connect Academy.
«Согласно новому отчету группы [Informa Connect Academy], анализирующей состояние людей, Илон Маск близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионером к 2027 году», — говорится в материале. Аналитики пришли к такому выводу из-за того, что состояние бизнесмена растет в среднем на 110 процентов в год.
Вторым человеком, который получит этот статус, назвали индийского миллиардера, основателя бизнес-конгломерата Adani Group Гаутама Адани. По мнению экспертов, это может произойти в 2028 году. В этот список также могут попасть главный исполнительный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту.
Ранее сообщалось о том, что Маск предсказал США банкротство. По его словам, причина такого развития событий — это растущие государственные расходы, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию.