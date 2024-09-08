Назван возможный первый в мире триллионер

«Согласно новому отчету группы [Informa Connect Academy], анализирующей состояние людей, Илон Маск близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионером к 2027 году», — говорится в материале. Аналитики пришли к такому выводу из-за того, что состояние бизнесмена растет в среднем на 110 процентов в год.