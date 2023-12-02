Назван вид еды, которую люди считают максимально аппетитной

С этим мы, конечно, могли бы поспорить, а вот чему перечить сложнее, так это очередным исследованиям. В одном из таких (свежих, как хрустящая корочка только что испеченного хлеба) ученые рассказали, какие продукты кажутся нам наиболее вкусными, и по какому принципу мы их вообще выбираем. Оказалось, что вареные яйца и овощи не менее аппетитны, чем пончики с чипсами.

В журнале Appetite ученые опубликовали результаты эксперимента, в котором приняли участие 224 человека. Выборка, возможно, не самая убедительная, чтобы говорить за все человечество, но итоги тем не менее показательные.

Чтобы оценить вкусовые предпочтения подопытных, исследователи разделили продуктовые корзины по трем параметрам:

калорийность;

степень обработки;

соотношение жиров и углеводов.

После этого участников эксперимента поделили на три группы. Первым предложили выбрать между необработанными (свежие овощи и фрукты), минимально обработанными (королевские креветки, натуральный йогурт, изюм и кусочки сушеных яблок), переработанными (консервы) продуктами и продуктами глубокой переработки — теми, в которых есть разные красители, стабилизаторы, эмульгаторы и прочие добавки, например, мороженое.

Второй группе добровольцев предложили решиться: продукты пожирнее, «поуглеводистей», или те, в которых примерно поровну и того, и другого. Ну, а третьи выбирали между продуктами разной калорийности. Причем есть добровольцам (даже пробовать) ничего не давали — просто показывали картинки.

Исследователи полагали, что приоритеты выстроятся от продуктов с минимальной обработкой до еды глубокой переработки. Но оказалось, что клубничный йогурт, мороженое, пончики, чипсы, плавленые сыры и пепперони люди любят так же сильно, как помидоры, морковь, виноград, вареное яйцо и авокадо. Меньше всего баллов набрали продукты с минимальной обработкой.