Назван важный фактор ухудшение памяти у пожилых

Канадские ученые провели исследование, которое показало, что одиночество увеличивает риск возрастного ухудшения памяти. Работа опубликована в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics.
По словам ученых, одиночество — это субъективная эмоция, которая может возникать даже во время общения. Она часто связана с депрессией и повышением уровня гормона стресса. Эти факторы могут способствовать ухудшению памяти.
В новой работе специалисты изучали, как на человека влияют одиночество и социальная изоляция, только изоляция и только одиночество и их отсутствие. За испытуемыми наблюдали в течение шести лет.
Оказалось, что социально изолированные и одинокие люди испытывали большие проблемы с памятью по сравнению с тем, кто не страдал от одиночества и находился в окружении людей. Причем на наибольшее ухудшение этой когнитивной способности влияло именно одиночество. Это удивило ученых, так как они считали, что человек, находящийся наедине с собой, может стимулировать свои умственные способности при помощи чтения, игр и хобби.
Ученые рассказали, что решением проблемы социальной изоляции и одиночества может стать реализация программ транспорта или посещений на дому.
Ранее психотерапевт дала советы, как избавиться от одиночества.
Анна Морозова