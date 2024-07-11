Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван важный фактор ухудшение памяти у пожилых

Одиночество и социальная изоляция негативно влияют на память.

Источник: Freepik

Канадские ученые провели исследование, которое показало, что одиночество увеличивает риск возрастного ухудшения памяти. Работа опубликована в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics.

По словам ученых, одиночество — это субъективная эмоция, которая может возникать даже во время общения. Она часто связана с депрессией и повышением уровня гормона стресса. Эти факторы могут способствовать ухудшению памяти.

В новой работе специалисты изучали, как на человека влияют одиночество и социальная изоляция, только изоляция и только одиночество и их отсутствие. За испытуемыми наблюдали в течение шести лет.

Оказалось, что социально изолированные и одинокие люди испытывали большие проблемы с памятью по сравнению с тем, кто не страдал от одиночества и находился в окружении людей. Причем на наибольшее ухудшение этой когнитивной способности влияло именно одиночество. Это удивило ученых, так как они считали, что человек, находящийся наедине с собой, может стимулировать свои умственные способности при помощи чтения, игр и хобби.

Ученые рассказали, что решением проблемы социальной изоляции и одиночества может стать реализация программ транспорта или посещений на дому.

Ранее психотерапевт дала советы, как избавиться от одиночества.

Анна Морозова