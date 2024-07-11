Назван важный фактор ухудшение памяти у пожилых

Оказалось, что социально изолированные и одинокие люди испытывали большие проблемы с памятью по сравнению с тем, кто не страдал от одиночества и находился в окружении людей. Причем на наибольшее ухудшение этой когнитивной способности влияло именно одиночество. Это удивило ученых, так как они считали, что человек, находящийся наедине с собой, может стимулировать свои умственные способности при помощи чтения, игр и хобби.