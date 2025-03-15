Назван топ российских направлений для отдыха большой семьи

«Оптимальное время покупки авиабилетов — за 1,5−2 месяца на внутренние рейсы и за 3−4 месяца на международные. Либо, наоборот, за 1−2 дня до полета, но тут есть риск остаться без билета, особенно когда речь идет о поездках большой семьей. Лучше покупать билеты в несезон, то есть очевидно, что праздничные дни и время отпусков — самое перегретое по спросу, именно поэтому дешевых билетов там уже не найти. Выбирать вылеты и прилеты выгоднее на будние дни и непиковые часы (например, раннее утро)», — отметила Екатерина Долгих, руководитель маркетинга направления авиа Туту, делится советами.