Назван топ-7 продуктов, которые помогут нормализовать сон

Эксперт посоветовала пересмотреть рацион. Стоит сделать акцент на продукты, которые богаты триптофаном — он переходит в ночной мелатонин, необходимый всем. Это мясо, рыба, морепродукты, некоторые виды орехов, сыр. В рацион также стоит добавить фрукты и овощи, особенно полезны цукини и тыква.