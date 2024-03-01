Назван топ-7 продуктов, которые помогут нормализовать сон

Эксперт отметила, что проблемы со сном на 70 процентов связаны с питанием. Основные проблемы — недостаток мелатонина и витамина D, а также вечернее переедание и дневное переживание.
Эксперт посоветовала пересмотреть рацион. Стоит сделать акцент на продукты, которые богаты триптофаном — он переходит в ночной мелатонин, необходимый всем. Это мясо, рыба, морепродукты, некоторые виды орехов, сыр. В рацион также стоит добавить фрукты и овощи, особенно полезны цукини и тыква.
Хохолкова посоветовала ужинать за 2−3 часа до сна.
— Организм после 21:00 вообще не должен получать никакой пищи, — подчеркнула она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».
Врач-диетолог Молли Хембри перечислила продукты, регулярное употребление которых поможет улучшить ночной сон.
В свою очередь врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, как использование гаджетов влияет на качество сна. Он пояснил, что свет, который исходит от дисплеев электронных устройств, нарушает выработку гормона сна (мелатонина) в организме.