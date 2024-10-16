Назван топ-7 направлений по России для отдыха в кругу семьи

Погода осенью в Санкт-Петербурге может быть дождливой, но это не повод откладывать поездку. Побывайте в Эрмитаже, где дети могут познакомиться с произведениями искусства, а также узнать историю эрмитажных котов. Загляните в шоу-музей «Гранд-макет Россия» — там города страны можно увидеть в миниатюре. Загадайте желание у грифонов на Банковском мосту, узнайте историю освоения космоса в Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, который находится на территории Петропавловской крепости, познакомьтесь с белым медведем — символом Ленинградского зоопарка. И, конечно, ешьте — и далеко не только шаверму и пышки. В Санкт-Петербурге много потрясающих ресторанов, где рады гостям всех возрастов.