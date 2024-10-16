Назван топ-7 направлений по России для отдыха в кругу семьи

Эксперты сервиса путешествий Tutu подготовили для «Известий» топ-7 направлений по стране, куда можно поехать всей семьей.
Ярославская область
Это тот регион, где много интересного и для детей, и для взрослых, а походы в музеи и экскурсии вполне можно совместить с гастрономическим туризмом. Погуляйте по Ярославлю, узнайте, как Ярослав Мудрый победил медведя, полюбуйтесь стрелкой Волги и Которосли и найдите, какие памятники архитектуры изображены на купюре в 1 тыс. рублей.
Также с детьми будет интересно побывать в Переславле-Залесском — сфотографировать город с возвышенности, на которой находится Горицкий монастырь, попробовать фермерские сыры на дегустации, заглянуть в один из забавных музеев, например в Музей утюга, а также побывать в музее-усадьбе «Ботик Петра I» недалеко от города и узнать о жизни Петра Великого. До Ярославля из Москвы удобно добираться на поезде.
Мурманская область
Сезон охоты за северным сиянием уже начался, и если повезет с погодой, можно увидеть его и в начале ноября. Отправляйтесь всей семьей в Териберку: кормить хаски и северных оленей, фотографироваться на деревянном троне и у скелета кита, искать кладбище кораблей и камни, которые напоминают яйца драконов. А еще — есть уху из котелка и отдыхать в глэмпингах на природе.
Тульская область
Даже если вы не готовы уезжать на все каникулы, можно отправиться в небольшое путешествие по Тульской области: погулять по территории кремля и набережной в Туле, попробовать пряники с разной начинкой и даже попробовать сделать их своими руками, а затем отправиться в Ясную Поляну и узнать немного больше о жизни Льва Толстого — такая поездка может быть не только увлекательной, но и полезной, особенно школьникам.
Свердловская область
На Екатеринбург стоит потратить как минимум три дня: детям постарше наверняка будет интересно посмотреть на предметы эпохи 1990-х в «Ельцин-центре», узнать историю царской семьи, полюбоваться граффити и арт-объектами на улицах города. И дети, и взрослые с удовольствием фотографируются на фоне памятника клавиатуре и памятнику The Beatles. Останется время — отправляйтесь всей семьей на ретропоезде в Верхнюю Пышму.
Санкт-Петербург
Погода осенью в Санкт-Петербурге может быть дождливой, но это не повод откладывать поездку. Побывайте в Эрмитаже, где дети могут познакомиться с произведениями искусства, а также узнать историю эрмитажных котов. Загляните в шоу-музей «Гранд-макет Россия» — там города страны можно увидеть в миниатюре. Загадайте желание у грифонов на Банковском мосту, узнайте историю освоения космоса в Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко, который находится на территории Петропавловской крепости, познакомьтесь с белым медведем — символом Ленинградского зоопарка. И, конечно, ешьте — и далеко не только шаверму и пышки. В Санкт-Петербурге много потрясающих ресторанов, где рады гостям всех возрастов.
Липецкая область
Детям, которые любят сказки, наверняка понравится в тематическом парке «Кудыкина гора» в Липецкой области. Там — извергающий огонь Горыныч, богатыри, верблюд, экскурсия, на которой можно почувствовать себя сельским жителем и научиться ухаживать за животными. А если проголодались — попробуйте блюда из «меню Горыныча»: вкусные, жареные, сытные, но довольно вредные. Или — из «меню Ивана»: полезные, белковые, которые дарят богатырскую силу. Вход в парк бесплатный, на территории есть отель, гостевые дома и кемпинг.
Тюменская область
В 2020 году Тюмень получила официальный статус столицы термальных вод России. На многие термальные курорты вполне можно отправиться с детьми: взрослых ждут горячие бассейны, детей — аквапарк с горками и аттракционами. Также загляните в туристический комплекс «Абалак» на высоком берегу Иртыша — там снимали популярный фильм «По щучьему велению». Рядом — уютный Тобольск, на улицах которого можно встретить исполняющих желания ангелов.