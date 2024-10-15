Назван топ-5 самых популярных артистов для новогодних корпоративов

О запросе на ностальгию и «вайб 1990-х» сказала и Екатерина Лисейчева, основатель международного ивент-агентства «Мандариновая лиса». По их статистике, звездных артистов «заказывают» на новогодний корпоратив 15% от общего количества клиентов. При этом, по ее оценке, в этом году сильно вырос запрос на кавер-группы — доля мероприятий с привлечением таких коллективов составляет 95%. Также многие агентства составляют программы с режиссером и командой клиента. «Чаще просят больше разных форматов, а не направление всего бюджета программы на одного артиста», — добавила Лисейчева.