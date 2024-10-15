Назван топ-5 самых популярных артистов для новогодних корпоративов

Самыми востребованными артистами на новогодние корпоративы в этом году стали Леонид Агутин и группы «Руки Вверх!» (фильм о которой недавно вышел в прокат) и «Иванушки International» (премьера мюзикла с их песнями состоялась минувшим летом). О трендах рассказал РБК Табриз Шахиди, директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки».
Также в пятерку лидеров вошли рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Анна Асти (Анна Дзюба), которую временно «отменили» в прошлом году после выступления на «почти голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
На декабрь, по словам эксперта из индустрии, эти артисты уже забронированы практически на все даты. Также высоким спросом в декабре и на грядущих новогодних праздниках, как утверждает Шахиди, пользуются Zivert (Юлия Зиверт), Shaman (Ярослав Дронов), Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили и Полина Гагарина.
Востребованность групп, которые были на пике популярности в том числе много лет назад, можно объяснить запросом на «ностальгические концепции». О таком запросе РБК сообщила Лилия Федорова, генеральный директор Avantage Event Project. Интерес к этому периоду повысили недавние сериалы «Комбинация», «Король и Шут» и «Игры» про Олимпиаду-80.
О запросе на ностальгию и «вайб 1990-х» сказала и Екатерина Лисейчева, основатель международного ивент-агентства «Мандариновая лиса». По их статистике, звездных артистов «заказывают» на новогодний корпоратив 15% от общего количества клиентов. При этом, по ее оценке, в этом году сильно вырос запрос на кавер-группы — доля мероприятий с привлечением таких коллективов составляет 95%. Также многие агентства составляют программы с режиссером и командой клиента. «Чаще просят больше разных форматов, а не направление всего бюджета программы на одного артиста», — добавила Лисейчева.
Еще одним важным переломом стал отказ от клиентов от стандартной схемы вечера в виде «банкета, выступления гендиректора и приглашенного артиста». Все чаще при заказе корпоратива просят о чем-то интересном и уникальном. Гость обязательно должен получить новый персональный опыт и эмоции, «будь то мастер-класс, спортивная активность или другая иммерсивная история», отметила Федорова.
В 2022 году российские компании сокращали бюджеты на организацию новогодних корпоративов в среднем на 20% к уровню 2021 года. В 2023 году тренд переломился, а компании стали возвращаться к концертным программам. Одним из главных запросов прошлого года стало приглашение на корпоративы астрологов и тарологов. В рейтинге самых востребованных звезд того года были также Агутин, Гагарина и Shaman, а еще Елка и Тимати.