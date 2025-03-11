Назван топ-5 проблем, с которыми чаще всего встречаются семейные пары

По данным ВЦИОМ, в прошлом году в России распадались 8 из 10 браков. К работе над этой ситуацией на государственном уровне начали привлекать психологов. При этом люди, состоящие в браке, не привыкли посещать семейного психолога. Как показало исследование Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров», подавляющее большинство (86%) никогда не обращалось к такому специалисту. Посещало его свыше 10%. Как правило, к таким психологам обращаются чаще всего люди в возрасте 30−44 лет, у которых есть несовершеннолетние дети, а также россияне с самым высоким уровнем дохода.