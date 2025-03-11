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Назван топ-5 проблем, с которыми чаще всего встречаются семейные пары

Большинство опрошенных россиян никогда не ходило к семейному психологу, хотя некоторые хотели бы это сделать. При этом проблемы в отношениях возникают более чем у 80% респондентов, выяснили аналитики.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: shutterstock.com

Сколько россиян обращаются к семейному психологу

По данным ВЦИОМ, в прошлом году в России распадались 8 из 10 браков. К работе над этой ситуацией на государственном уровне начали привлекать психологов. При этом люди, состоящие в браке, не привыкли посещать семейного психолога. Как показало исследование Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров», подавляющее большинство (86%) никогда не обращалось к такому специалисту. Посещало его свыше 10%. Как правило, к таким психологам обращаются чаще всего люди в возрасте 30−44 лет, у которых есть несовершеннолетние дети, а также россияне с самым высоким уровнем дохода.

По данным аналитиков, типичный портрет состоящего в браке россиянина, который не ходил к семейному психологу и не видит в этом смысла, — мужчина в возрасте от 60 лет без высшего образования, который был женат более двух раз, живет с нынешней женой более 10 лет и доволен отношениями с ней.

Интересно, что почти каждый четвертый россиянин, состоящий в браке (23%), не обращался к семейному психологу, но хотел бы этого. Обычно об этом говорят:

  • женщины;
  • люди в возрасте 18−29 лет;
  • люди с высшим образованием;
  • родители несовершеннолетних детей;
  • те, кто в настоящее время недоволен сложившимися отношениями с мужем или женой.

С какими проблемами сталкиваются семейные пары

83% опрошенных, состоящих в браке, рассказали, что сталкиваются с теми или иными сложностями в семейной жизни. Чаще всего это:

  • непонимание и связанные с ним конфликты — 32% респондентов, состоящих в браке,
  • финансовый стресс и связанные с ним ссоры — 27%,
  • вредные привычки и зависимости — 23%,
  • разные взгляды на воспитание детей — 20%,
  • отсутствие поддержки со стороны партнера — 20%.

Еще 17% рассказали, что у них нет проблем в отношениях. При этом такие заявления чаще всего делают мужчины (21% против 12% женщин).

Вместе с тем есть трудности, которые одинаково часто называют и мужчины, и женщины. Это проблемы в интимной жизни, разные взгляды на воспитание детей, конфликты на почве денег, вмешательство других членов семьи в отношения и «остывание» чувств.

Что мешает обратиться к семейному психологу

Исследование показало, что чаще всего люди не идут к такому специалисту, потому что не видят такой необходимости и полагают, что могут справиться со всем сами (38% опрошенных). Многих останавливает высокая стоимость консультаций (27%). Другие не знают, где найти хорошего психолога (18%). Кто-то признается, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (16%).

Аналитики отмечают, что мужчины чаще женщин не видят необходимости в походе к специалисту (43% против 32% женщин). Также представители сильного пола чаще считают, что это не поможет решить проблемы (16% против 10% респонденток).

При этом женщины чаще мужчин говорят, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (24% против 8% мужчин) и что они не знают, как найти хорошего специалиста (22% против 13% мужчин).

Ранее психолог объяснила, как избежать конфликтов парам с большой разницей в возрасте.