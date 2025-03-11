Назван топ-5 проблем, с которыми чаще всего встречаются семейные пары

Сколько россиян обращаются к семейному психологу
По данным ВЦИОМ, в прошлом году в России распадались 8 из 10 браков. К работе над этой ситуацией на государственном уровне начали привлекать психологов. При этом люди, состоящие в браке, не привыкли посещать семейного психолога. Как показало исследование Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров», подавляющее большинство (86%) никогда не обращалось к такому специалисту. Посещало его свыше 10%. Как правило, к таким психологам обращаются чаще всего люди в возрасте 30−44 лет, у которых есть несовершеннолетние дети, а также россияне с самым высоким уровнем дохода.
По данным аналитиков, типичный портрет состоящего в браке россиянина, который не ходил к семейному психологу и не видит в этом смысла, — мужчина в возрасте от 60 лет без высшего образования, который был женат более двух раз, живет с нынешней женой более 10 лет и доволен отношениями с ней.
Интересно, что почти каждый четвертый россиянин, состоящий в браке (23%), не обращался к семейному психологу, но хотел бы этого. Обычно об этом говорят:
- женщины;
- люди в возрасте 18−29 лет;
- люди с высшим образованием;
- родители несовершеннолетних детей;
- те, кто в настоящее время недоволен сложившимися отношениями с мужем или женой.
С какими проблемами сталкиваются семейные пары
83% опрошенных, состоящих в браке, рассказали, что сталкиваются с теми или иными сложностями в семейной жизни. Чаще всего это:
- непонимание и связанные с ним конфликты — 32% респондентов, состоящих в браке,
- финансовый стресс и связанные с ним ссоры — 27%,
- вредные привычки и зависимости — 23%,
- разные взгляды на воспитание детей — 20%,
- отсутствие поддержки со стороны партнера — 20%.
Еще 17% рассказали, что у них нет проблем в отношениях. При этом такие заявления чаще всего делают мужчины (21% против 12% женщин).
Вместе с тем есть трудности, которые одинаково часто называют и мужчины, и женщины. Это проблемы в интимной жизни, разные взгляды на воспитание детей, конфликты на почве денег, вмешательство других членов семьи в отношения и «остывание» чувств.
Что мешает обратиться к семейному психологу
Исследование показало, что чаще всего люди не идут к такому специалисту, потому что не видят такой необходимости и полагают, что могут справиться со всем сами (38% опрошенных). Многих останавливает высокая стоимость консультаций (27%). Другие не знают, где найти хорошего психолога (18%). Кто-то признается, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (16%).
Аналитики отмечают, что мужчины чаще женщин не видят необходимости в походе к специалисту (43% против 32% женщин). Также представители сильного пола чаще считают, что это не поможет решить проблемы (16% против 10% респонденток).
При этом женщины чаще мужчин говорят, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (24% против 8% мужчин) и что они не знают, как найти хорошего специалиста (22% против 13% мужчин).
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