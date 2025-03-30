Назван топ-5 популярных у россиян ароматов

Только 8% россиян отметили, что слышат на себе аромат своего парфюма на протяжении долгого времени — остальные замечают его либо сразу после нанесения (44%), либо еще какое-то время спустя, но это уже зависит от конкретного продукта (41%). Еще 7% признались, что никогда не слышат на себе запах парфюма.