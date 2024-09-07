Назван топ-10 самых романтичных мест России

Даже тот, кто знает все улицы Северной столицы наизусть, возможно, не бывал в Академии Штиглица. Это одно из старейших высших учебных заведений в России, где готовят специалистов в сфере дизайна и искусства. Записываться на экскурсию по музею академии нужно заранее через соцсети, как правило, за несколько недель, и оно действительно того стоит. Прогуляетесь по потрясающей красоты зданию, почувствуете себя одновременно в итальянском палаццо и русском тереме и полюбуетесь предметами искусства — это очень романтично. Кстати, увидеть студентов за работой тоже можно, только, конечно, лучше вести себя потише и не мешать им.