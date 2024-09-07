Назван топ-10 самых романтичных мест России

В одних из них можно устроить фотосессию с любимым человеком и пошуршать листьями, в других — заняться творчеством и узнать много нового, а где-то — прокатиться с ветерком.
Колесо обозрения «Одно небо», Ростов-на-Дону
Колесо обозрения, которое появилось в городе в 2016 году, — одно из самых высоких в России. Оно находится в самом центре Ростова-на-Дону: можно сначала погулять по Пушкинской или Большой Садовой улицам, а затем посмотреть на все достопримечательности с высоты птичьего полета. С колеса открывается вид на стелу на Театральной площади, Дон и окрестности. Кабинки сделаны из прозрачного стекла, так что фотографии получатся хорошими.
Парк «Новодевичьи пруды», Москва
Если хочется тишины — отправляйтесь в один из самых красивых районов Москвы, Хамовники, в парк «Новодевичьи пруды». Пообедать можно в одном из корнеров на Усачевском рынке, а если погода хорошая — взять перекус с собой. Любителям истории понравится на экскурсии в Новодевичьем монастыре, который был основан в 1524 году.
Академия Штиглица, Санкт-Петербург
Даже тот, кто знает все улицы Северной столицы наизусть, возможно, не бывал в Академии Штиглица. Это одно из старейших высших учебных заведений в России, где готовят специалистов в сфере дизайна и искусства. Записываться на экскурсию по музею академии нужно заранее через соцсети, как правило, за несколько недель, и оно действительно того стоит. Прогуляетесь по потрясающей красоты зданию, почувствуете себя одновременно в итальянском палаццо и русском тереме и полюбуетесь предметами искусства — это очень романтично. Кстати, увидеть студентов за работой тоже можно, только, конечно, лучше вести себя потише и не мешать им.
Гончарная мастерская на курорте «Роза Хутор», Краснодарский край
На курорте «Роза Хутор» можно не только погулять, попробовать экстремальные развлечения и сходить в спа с видом на горы, но еще и научиться лепить из глины и работать на гончарном круге (помните фильм «Привидение»?). Получившееся изделие заберете с собой через 10 дней или закажете доставку почтой. После творческого мастер-класса отправляйтесь на смотровую площадку «Роза Пик», чтобы посмотреть на панораму Кавказских гор.
Струковский сад, Самара
Струковский сад находится на берегу Волги в самом центре города — это старейший парк Самары. В XIX веке сад был популярным местом для общественных гуляний. Сегодня, как и раньше, по тенистым дорожкам прогуливаются парочки. Приходите сюда вечером, чтобы застать красивый закат. И обязательно обратите внимание на особняк напротив сада — это дом Наумова, построенный по проекту знаменитого самарского архитектора Александра Щербачева. Затем можно пройтись до Пушкинского сквера, откуда открывается отличный вид на Жигулевский пивоваренный завод и Волгу. Найдите там Даму с ракеткой — говорят, она исполняет желания, особенно те, которые касаются любви и семьи.
Амурский залив, Владивосток
Владивосток нужно смотреть с воды, и отличная идея для романтического свидания — прогулка на катере по Амурскому заливу. Полюбуетесь красивыми видами и сфотографируете мосты и виды города. Не забудьте про местную кухню — возьмите с собой блюда из местных ресторанов.
Мост поцелуев, Краснодар
В Краснодаре есть особенное место для поцелуев — мост, где часто фотографируются влюбленные парочки и молодожены. Мост поцелуев соединяет парк 30-летия Победы с Кубанской набережной. Лучше приходить сюда вечером, когда мост подсвечивается. А если хочется посмотреть на необычные арт-объекты — вам в другую часть города, в парк «Краснодар».
Центр современной культуры «Флигель», Владимир
«Флигель» отлично подходит для интеллектуальных свиданий — в центре часто проходят выставки и концерты. Например, в конце сентября покажут спектакль по пьесе «Человек из Подольска». Во «Флигеле», как обещают владельцы галереи, можно встретить местных творцов и других интересных персонажей. Также здесь симпатичный двор, есть отличный кофе и еда.
Аллея любви, Нижний Новгород
Вдоль кремлевской стены в Нижнем Новгороде тянется улочка, которую называют Аллеей любви. Отсюда открываются отличные виды на город и слияние Волги и Оки. Можно дойти по аллее до Северной башни и смотровой площадки и найти на стене крошечного Чижика-пыжика — его называют самым маленьким памятником Нижнего.
Смотровая площадка центра семьи «Казан», Казань
Центр семьи «Казан» — главный загс Казани. На смотровой площадке центра многие делают предложение руки и сердца или просто устраивают романтические свидания. Сверху открывается вид кремль, главную мечеть Татарстана Кул-Шариф, а также на реку Казанку и набережную. Обязательно обратите внимание на панорамные окна на предпоследнем этаже.
В августе из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» стало известно, что в России 18% опрошенных россиян планируют отправиться в отпуск в сентябре. При этом большинство респондентов хотели бы посетить Сочи, Геленджик, Минеральные Воды и Калининград.